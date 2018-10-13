بالفيديو.. الشبيلي: الحكم بالردة يستلزم عالم شرعي وحلها النطق بالشهادتين
افتى الشيخ ” يوسف الشبيلي ” أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، اليوم السبت، بأنه إذا ثبت أن هناك شخص أتي بموجب للردة يجب عليه النطق بالشهادتين للعودة إلى الإسلام مرة أخرى.
وأضاف ” الشبيلي ” ، خلال لقائه في برنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، أن الاستهزاء بأمر من أمور الدين استهزاءًا يخرج من الملة كـ الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه هذا يؤدي إلى الردة.
وأوضح ” أستاذ الفقه ” ، أن مسألة الحكم على شخصًا بالردة تحتاج إلى ” عالم شرعي ” للبت فيها، لافتًا إلى أنه نجد بعض الناس يقومون بالاستهزاء بتصرفات بعض الأشخاص في مظاهر دينية معينة، ولكن ليس من أجل الاستهزاء بالدين وإنما للتصرف الخاطئ للأشخاص.
وأشار ” الشبيلي ” إلى أن الاستعجال بالحكم في مسألة الردة والتكفير أمر غير مطلوب .
#يستفتونك مع الشيخ يوسف الشبيلي #عبدالله_الدريس@yalshubaily
حكم الاستهزاء بالدين والتوبة منه ؟ وهل يلزم نطق الشهادتين للتوبة؟https://t.co/ioU73Ok4ZE pic.twitter.com/gZEXvmjmH1
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 13, 2018
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