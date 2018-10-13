بالانفوجراف.. طريقة حجز مقاعد قطار الحرمين السريع
كشف حساب قطار الحرمين السريع، طريقة حجز مقاعد، والسداد لرحلات الخميس، الجمعة، السبت والأحد من كل أسبوع.
ونشر الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، انفوجراف يوضح طريقة السداد وحجز المقاعد، مؤكدًا أنه زيارة الموقع هنـــا .
وأكد أن الرحلات تكون بين مكة المكرمة و المدينة المنورة مرورًا بـ جدة والمدينة الاقتصادية بـ رابغ.
زائر[ عدد التعليقات: 2807 ] نشر منذ 58 دقيقة
طيب باقي خطوة كيف اطبع التذكرة وهل لازم بالمحطة امسك طتبور حتى اطبع التذكرة او راح يوصلني باركود على الايميل ؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32779 ] نشر منذ 52 دقيقة
طيب حلوا
ابو خالد[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 44 دقيقة
امنيتي اسافر للمدينة اصلي الجمعة في المسجد النبوي وارجع نفس اليوم مادمت يوجد تخفيض علي اسعار التذاكر 50% يعني 150 ريال ذهاب واياب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32779 ] نشر منذ 37 دقيقة
يارب يسهل امرك اخي ابو خالد ويرزقك صلاة في مسجد رسوله وزياره قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم الله يسهلها لك على أهون الاسباب ويرزقك سجده في الروضه الشريفه