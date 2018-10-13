بالانفوجراف.. طريقة حجز مقاعد قطار الحرمين السريع

علي القحطاني(صدى):

كشف حساب قطار الحرمين السريع، طريقة حجز مقاعد، والسداد لرحلات الخميس، الجمعة، السبت والأحد من كل أسبوع.

ونشر الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، انفوجراف يوضح طريقة السداد وحجز المقاعد، مؤكدًا أنه زيارة الموقع هنـــا .

وأكد أن الرحلات تكون بين مكة المكرمة و المدينة المنورة مرورًا بـ جدة والمدينة الاقتصادية بـ رابغ.