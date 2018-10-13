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بالانفوجراف.. طريقة حجز مقاعد قطار الحرمين السريع

بالانفوجراف.. طريقة حجز مقاعد قطار الحرمين السريع
علي القحطاني(صدى):

كشف حساب قطار الحرمين السريع، طريقة حجز مقاعد، والسداد لرحلات الخميس، الجمعة، السبت والأحد من كل أسبوع.

ونشر الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، انفوجراف يوضح طريقة السداد وحجز المقاعد، مؤكدًا أنه زيارة الموقع هنـــا .

وأكد أن الرحلات تكون بين مكة المكرمة و المدينة المنورة مرورًا بـ جدة والمدينة الاقتصادية بـ رابغ.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2807 ] نشر منذ 58 دقيقة

طيب باقي خطوة كيف اطبع التذكرة وهل لازم بالمحطة امسك طتبور حتى اطبع التذكرة او راح يوصلني باركود على الايميل ؟

[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 44 دقيقة

امنيتي اسافر للمدينة اصلي الجمعة في المسجد النبوي وارجع نفس اليوم مادمت يوجد تخفيض علي اسعار التذاكر 50% يعني 150 ريال ذهاب واياب

[ عدد التعليقات: 32779 ] نشر منذ 37 دقيقة

يارب يسهل امرك اخي ابو خالد ويرزقك صلاة في مسجد رسوله وزياره قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم الله يسهلها لك على أهون الاسباب ويرزقك سجده في الروضه الشريفه

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