الشيخ الشبيلي يوضح حكم أخذ مرتب من الحكومة بدل البطالة

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حكم أخذ مرتبا من الحكومة بدل البطالة.

وقال ” الشبيلي ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” في رده على سؤال تضمن: ” بعض من الدول يعطون مبلغ من المال للذين يبحثون عن وظائف حتى يجدوا وظيفة ..هل المبلغ جائز أم لا ؟ ” ، ” نعم جائز حيث إنه وضع له نظام في الدولة ويدخل عادة ضمن الضمان الاجتماعي ، فلا حرج في ذلك ” ،؛مبينا أن هذا نوع من التكاتف والتكافل فيما بين أبناء البلد الواحد ” .

وأضاف ” الشبيلي ” : ” الشريعة الإسلامية حثت على التكافل بين الناس، وأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على الاشعاريين في كونهم اذا نقصت ازودتهم اشتركوا فيما بينهم ” .

وأشار الشيخ الشبيلي إلى أن الشعوب يمكن أن تقتطع شئ من ميزانية الدولة لإغناء من لم يجدوا وظائف فترة من الزمن ، ولو طالت فإنه نوع من التكافل الاجتماعي ولا حرج فيه.