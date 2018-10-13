  • السبت 13

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الشيخ الشبيلي يوضح حكم أخذ مرتب من الحكومة بدل البطالة

الشيخ الشبيلي يوضح حكم أخذ مرتب من الحكومة بدل البطالة

الشيخ الشبيلي يوضح حكم أخذ مرتب من الحكومة بدل البطالة
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حكم أخذ مرتبا من الحكومة بدل البطالة.

وقال ” الشبيلي ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” في رده على سؤال تضمن: ” بعض من الدول يعطون مبلغ من المال للذين يبحثون عن وظائف حتى يجدوا وظيفة ..هل المبلغ جائز أم لا ؟ ” ، ” نعم جائز حيث إنه وضع له نظام في الدولة ويدخل عادة ضمن الضمان الاجتماعي ، فلا حرج في ذلك ” ،؛مبينا أن هذا نوع من التكاتف والتكافل فيما بين أبناء البلد الواحد ” .

وأضاف ” الشبيلي ” : ” الشريعة الإسلامية حثت على التكافل بين الناس، وأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على الاشعاريين في كونهم اذا نقصت ازودتهم اشتركوا فيما بينهم ” .

وأشار الشيخ الشبيلي إلى أن الشعوب يمكن أن تقتطع شئ من ميزانية الدولة لإغناء من لم يجدوا وظائف فترة من الزمن ، ولو طالت فإنه نوع من التكافل الاجتماعي ولا حرج فيه.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 55962 ] نشر منذ 19 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,

,, كلام صائب ، هذا هو التكافل الذي حثت عليه الشريعة الإسلاميه ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *