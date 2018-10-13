فتاة تتعرض للاغتصاب بعد ساعات من دعمها ضحاياه
تعرَّضت فتاة أمريكية، إلى محاولة اعتداء جنسي بعد مشاركتها في نشاط لدعم ضحايا الاغتصاب بولاية ميزوري، بساعات قليلة.
وحضرت الفتاة البالغة 22 عامًا من العمر، تجمعًا يهدف للدفاع عن ضحايا الاغتصاب ودعمهم، وبعد عودتها إلى الحرم الجامعي، حاول الشاب الاعتداء عليها جنسيًا.
من جهته، اعترف الشاب بأنه حاول التحرش بصديقته بالقوة، مضيفًا أنه شعر بأنه شخص سيئ لما فعله تجاهها، وتم اعتقاله من قبل الشرطة وتوقيع عليه غرامة مالية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55962 ] نشر منذ 50 دقيقة
ويش الغريب عليهم …..!!!؟؟!!
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32774 ] نشر منذ 11 دقيقة
حياة حمير عندهم ويقلون حريه