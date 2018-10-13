فتاة تتعرض للاغتصاب بعد ساعات من دعمها ضحاياه

واشنطن(صدى):

تعرَّضت فتاة أمريكية، إلى محاولة اعتداء جنسي بعد مشاركتها في نشاط لدعم ضحايا الاغتصاب بولاية ميزوري، بساعات قليلة.

وحضرت الفتاة البالغة 22 عامًا من العمر، تجمعًا يهدف للدفاع عن ضحايا الاغتصاب ودعمهم، وبعد عودتها إلى الحرم الجامعي، حاول الشاب الاعتداء عليها جنسيًا.

من جهته، اعترف الشاب بأنه حاول التحرش بصديقته بالقوة، مضيفًا أنه شعر بأنه شخص سيئ لما فعله تجاهها، وتم اعتقاله من قبل الشرطة وتوقيع عليه غرامة مالية.