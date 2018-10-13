” خربين ” يتابع الفحوصات بعيادة الهلال عقب إصابته في الركبة

نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم السبت، أنباء عن تواجد اللاعب ” عمر خربين ” محترف نادي الهلال في العيادة الطبية، وذلك نظرًا لتعرضه لإصابة في الركبة أثناء تمثيل منتخب بلاده.

هذا وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، في وقت سابق تفاصيل إصابة مهاجمه ونجم نادي ” الهلال ” عمر خربين، خلال المباراة الودية لمنتخب بلاده مع نظيره البحرين، والتي أقيمت الخميس الماضي.

وأكد ” الاتحاد ” في بيانه، أن اللاعب أجرى الفحوصات الطبية في مركز طبي بالمنامة، وتبين أنه مصاب بتمدد في أربطة ركبته اليمنى، ويحتاج إلى راحة تمتد لأسبوعين على الأقل.