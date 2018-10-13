ميلانيا ترامب عن علاقات زوجها: أعلم الحقيقة

واشنطن(صدى):

أعلنت ” ميلانيا ترامب ” ، اليوم السبت، عن عدم إكتراثها بتكهنات وسائل الإعلام حول مدى استقرار زواجها من الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، قائلة إن المزاعم بشأن علاقات جنسية له خارج إطار الزواج ليست محل ” قلقها أو تركيزها ” ، لأنها لديها أشياء أفضل أولى باهتمامها.

وردت ” ميلانيا ” ، في مقابلة تلفزيونية، على سؤال حول ما إذا كانت تحب ترامب، قائلة: نعم نحن على ما يرام ، لافتة إلى أن التغطية الإعلامية لعلاقتهما لا تكون دائمًا صائبة.

وأضافت ” ميلانيا ” ، قائلة: ” هذا الأمر ليس محل قلق أو تركيز من جانبي، فأنا أم والسيدة الأولى، ولدي أشياء أخرى عديدة أكثر أهمية، وأولى باهتمامي وتفكيري، مستطردة أعلم الحقيقة، وما هو صحيح وما هو غير صحيح ” .

وقالت ” ميلانيا ” بشأن مسألة تعرض بعض النسوة للتحرش، إن النساء اللائي يزعمن تعرضهن لانتهاك جنسي، عليهن أن يقدمن ” أدلة حقيقية وملموسة ” .

ونأت ” ميلانيا ” ، بنفسها خلال المقابلة عن تصريحات ” رودي غويلياني ” محامي ترامب، التي قال فيها إن ميلانيا تصدق نفي ترامب لمزاعم إقامته علاقة جنسية مع ستورمي دانييلز، قائلة: ” لم أتحدث أبدا مع السيد غويلياني ” .

ومن جانبه نفي الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وذلك في الوقت الذي أدعت فيها الممثلة الإباحية ” ستورمي دانييلز ” ، ونجمة مجلة بلاي بوي ” كارين مكدوغال ” بأنهما أقامتا علاقات جنسية مع ترامب.

وتقول ” مكدوغال ” ، إنها أقامت علاقة جنسية، لمدة 10 أشهر مع ترامب عام 2006، وكان متزوجا حينها من ميلانيا.

ووقعت ” مكدوغال ” اتفاقًا بقيمة 150 ألف دولار، مع إحدى الصحف الأمريكية، لكي تروي لها قصتها بشكل حصري، ورغم أن روايتها للقصة لم تنشر بعد، إلا أنها توصلت لتسوية مع ناشر الصحيفة، في أبريل الماضي، تسمح لها بمشاركة قصتها مع جهات أخرى.

ومن جانبها تلاحق ” ستورمي دانييلز ” ، الرئيس ” ترامب ” قضائيًا، بهدف التخلص مما يسمى ” اتفاقا للصمت ” وقعته قبل انتخابات عام 2016، وفحواه أنها تقاضت 130 ألف دولار من ” مايكل كوهين ” محامي ترامب، نظير صمتها عن العلاقة الجنسية المزعومة.