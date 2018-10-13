لماذا تحب النساء التسوق؟

منال المطيري(صدى):

ولماذا لا تمل النساء من ترددهن على السوق.. وتقضي جل وقتها في السوق؟

تتعدد الأسباب من إمراة إلى أخرى وهنا أحاول جمع هذه الأسباب..

أولاً.. المرأة تمر بمراحل حمل وولادة بالتالي معرضة للسمنة والنحافة بالتالي ستختلف عليها مقاسات الملابس أيضا ممكن أن تحتاج لبعض الملابس لفترة قصيرة كفساتين الزواج والمناسبات التي تجبر المرأة على خروجها للسوق لكي تشتري فستان للمناسبة.. مقارنة بالرجل الذي يمكن أن يحضر بثوبه .. أيضًا هناك فترة ٩ شهور من الحمل هاذي الفترة فيها من تغير كبير للمرأة والتي تحتاج لملابس لهذه الفترة ..كذلك الولادة وبعدها يمكنها الاستغناء عن تلك الملابس.

ثانياً.. ملابس النساء كثيرة وبأشكال وألوان عديده بالتالي تزداد ذهاب المرأة للتسوق أما الرجل فخيارته فالملابس محددة.

ثالثاً.. الظهور بمظهر جيد ولائق هو الهاجس لدى الكثيرات من النساء ويصبح شغلها الشاغل في تريد أن تظهر بمظهر جميل ومتميز عن الأخريات. فبالتالي لا تهدأ عن الاستثمار في هندامها وتصرف المبالغ الكبيرة على مظهرها.

رابعًا.. قضاء وقت طويل فالسوق.. لماذا؟

من وجهة نظري المرأة لا تشتري لنفسها فقط ! بل العائلة كلها فهي أم داخل المنزل وامرأة عاملة وزوجة .. قد تحتاج لاحتياجات للمنزل أو المطبخ أو .. وملابس الذهاب لعملها وملابس لأطفال من أطقم بيجامات وملابس لخارج المنزل وووو. … فلذلك قد تستغرق وقت أطول فالسوق.

هذه هي عدة أسباب للإجابة على سؤال لماذا المرأة تحب التسوق؟