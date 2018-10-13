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بالفيديو.. تعليق وليد الفراج على قرار ” مكافحة المخدرات ” بمحاسبته

بالفيديو.. تعليق وليد الفراج على قرار ” مكافحة المخدرات ” بمحاسبته
علي القحطاني(صدى):

علَّق الإعلامي وليد الفراج، على قرار مكافحة المخدرات باتخاذ الإجراءات النظامية معه على خلفية تشبيهه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنه مثل المخدرات.

وقال ” الفراج ” : ” خطأ في مفردة نتيجة عدم تذكر كلمه ” ادمان ” بالانجليزية لا تستحق التعامل مع ” زلة ” واضح إنها عفوية وتحويلها إلى محاولة تحريض بهذا الشكل ” .

وأضاف: ” الإخوة في مكافحة المخدرات شكرًا لاهتمامكم ونعتذر لكن ولكل من أزعجته الكلمه عن استخدام مفرده غير مناسبة أبدا ” .

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، العقيد عبدالعزيز بن محمد كدسة، قد أعلن بأن ما تحدث به أحد الإعلاميين حول تشبيه لاعب مشهور بالمخدرات، الجميع يحبها – على حد قوله – غير مقبول.

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