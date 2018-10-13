” حساب المواطن ” يوضح الحالات التي يمكن أن تُسجل فيها المتزوجة كمستفيد رئيسي

علي القحطاني(صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم السبت، الحالات التي يمكن أن تُسجل فيها المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي بالبرنامج.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه : اردت تسجيل زوجتي في حساب المواطن فرفض ولا ادري ما السبب علما باني مستبعد من حساب المواطن.

ورد البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة،متزوجة من غير سعودي،عائلة سجين،عائلة فاقد الاهلية،زوجها غائب).

وأضاف : ويجب ارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة ، اما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة.