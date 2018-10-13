” حساب المواطن ” يوضح الحالات التي يمكن أن تُسجل فيها المتزوجة كمستفيد رئيسي
أوضح حساب المواطن، اليوم السبت، الحالات التي يمكن أن تُسجل فيها المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي بالبرنامج.
وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه : اردت تسجيل زوجتي في حساب المواطن فرفض ولا ادري ما السبب علما باني مستبعد من حساب المواطن.
ورد البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة،متزوجة من غير سعودي،عائلة سجين،عائلة فاقد الاهلية،زوجها غائب).
وأضاف : ويجب ارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة ، اما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة.
اترك تعليقاً