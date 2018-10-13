كابتن طائرة يفضح الجزيرة بعد زعمها منع طائرتين سعوديتين من الهبوط بتركيا

طلال الضوي(صدى):

فضح الكابتن علي الجاسر، قائد طائرة بوينج 777 على الخطوط السعودية، كذب قناة الجزيرة القطرية التي ادعت أن تركيا رفضت هبوط طائرتين سعوديتين بمطار أتاتورك.

وقال ” الجاسر ” في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” لا توجد طائرة تقلع من مطار المغادرة إلا إذا كانت تملك تصريحًا بعبور الأجواء الدولية، وتصريحًا بدخول أجواء البلد المرغوب في الذهاب إليه، والإذن بالهبوط في المطار المتجه إليه. فـ(بلاش نصب على من لا يفهم في المهنة) ” .

وأضاف: ” السعودية وتركيا حتى الآن لا يوجد بينهما أزمة معلنة رسميًّا. هي فقط مناوشات إعلامية. يوميًّا عشرات الرحلات تغادر من السعودية إلى تركيا، ومن تركيا إلى السعودية. إذا كانت هناك رحلة مدنية تملك التصريح بالهبوط لا يستطيع أحد أن يمنعها من الهبوط حسب الاتفاقيات الدولية ” .

وكانت قناة الجزيرة القطرية، قد زعمت أن تركيا ترفض السماح لطائرتين سعوديتين خاصتين بالهبوط بمطار أتاتورك.