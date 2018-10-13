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” النمر ” يكشف عن طريقة خاطئة لإنعاش القلب أثناء الذبحة الصدرية

” النمر ” يكشف عن طريقة خاطئة لإنعاش القلب أثناء الذبحة الصدرية
عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن طريقة غير فعالة لإنعاش القلب أثناء الذبحة الصدرية .

وأوضح ” النمر ” خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” انتشر مقطع فيديو…أن أفضل طريقة أماناً للإنعاش القلبي أثناء الذبحة الصدرية هو من خلال وضع اليد تحت إبط الشخص المصاب والضغط ٧-٨ في نفس الوقت الذي ترفع فيه اليد للأعلى والاسفل ثم تقوم بنفس الإجراء على الذراع الأخرى.. هذه طريقة خاطئة وغير فعّالة لإنعاش القلب ” .


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