” النمر ” يكشف عن طريقة خاطئة لإنعاش القلب أثناء الذبحة الصدرية

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن طريقة غير فعالة لإنعاش القلب أثناء الذبحة الصدرية .

وأوضح ” النمر ” خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” انتشر مقطع فيديو…أن أفضل طريقة أماناً للإنعاش القلبي أثناء الذبحة الصدرية هو من خلال وضع اليد تحت إبط الشخص المصاب والضغط ٧-٨ في نفس الوقت الذي ترفع فيه اليد للأعلى والاسفل ثم تقوم بنفس الإجراء على الذراع الأخرى.. هذه طريقة خاطئة وغير فعّالة لإنعاش القلب ” .