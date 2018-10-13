” النمر ” يكشف عن طريقة خاطئة لإنعاش القلب أثناء الذبحة الصدرية
كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن طريقة غير فعالة لإنعاش القلب أثناء الذبحة الصدرية .
وأوضح ” النمر ” خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” انتشر مقطع فيديو…أن أفضل طريقة أماناً للإنعاش القلبي أثناء الذبحة الصدرية هو من خلال وضع اليد تحت إبط الشخص المصاب والضغط ٧-٨ في نفس الوقت الذي ترفع فيه اليد للأعلى والاسفل ثم تقوم بنفس الإجراء على الذراع الأخرى.. هذه طريقة خاطئة وغير فعّالة لإنعاش القلب ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35610 ] نشر منذ 28 دقيقة
إذا حسيت بالآم في القلب
حاول تكح عدة مرات
الكحه تنفح خصوصآ لاكان أنسداد في شريان
وعلى أقرب مستشفى
سريع سريع.