بالفيديو.. ممرضة تنقذ حياة مصابين في حادث تصادم بحائل

علي العنزي(صدى):

تمكنت الممرضة ” سارة المقوعي ” ، من إنقاذ مصابين، في حادث تصادم مروري، في حايل، اليوم السبت، قبل وصول فرق الهلال الأحمر.

وقالت ” المقوعي ” في برنامج ياهلا: صادفنا حادثًا مروريًا انا وزوجي، وفورًا نزلت من السيارة، واستطلعت الحالات التي تبيّن لي أن هناك خمس مصابين، منها ثلاث حالات إصابة وشخصان سليمان، وقدمت الإسعافات الأولية التي أقدر عليها.

وأضافت: وتبيّن وجود كسر بساق أحدهم في حين تعرض الآخر لكسر في يده أبقيتهما داخل السيارة، لعدم مناسبة قبل وصول الهلال الأحمر والحمد لله سيطرنا على الحالات.

وتابعت: انا عملي 24 ساعة وليس بالمستشفى فقط وهذه خدمة وانا فخورة به ولله الحمد وسأسعد الكبير أو الصغير إذا احتاج مساعدتي في أي وقت.