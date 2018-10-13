رغم الهجوم عليها.. ” أنغام ” تؤجل حفلها حدادًا على شقيقتها

أماني الغامدي(صدى):

بعد النفى الذي أعلنته إدارة ساقية الصاوي الثقافية، اليوم السبت، كافة الأخبار التي تردّدت حول ” تأجيل حفل الفنانة أنغام ” والتي من المحدد لها الجمعة المقبلة في إفتتاح فرع ” ساقية الصاوي الجديد بمصر .

شن عدد كبير من المغردين هجومًا على الفنانة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالبوها بتأجيل الحفل بعد وفاة شقيقتها الفنانة غنوة أمس الجمعة، في حادث سير بالقاهرة.

وفي هذا الإطار قررت الفنانة ” أنغام ” الاستجابة للانتقادات، وأعلنت تأجيل حفلها الذي كان من المقرر إقامته 19 أكتوبر الجاري، لإفتتاح فرع ساقية الصاوي بالبروج، والتي كانت ستقدم عددًا من أغانيها، بعد الهجوم عليها عقب إعلان الحساب الرسمي للساقية النفي على تأجيل الحفل الخاص بالفنانة.

وفي هذا الإطار اتهم النشطاء، الفنانة المصرية بعدم اهتمامها بوفاة شقيقتها نظرًا لوجود خلافات بينهما امتدت لسنوات، وهجوم الفنانة الراحلة عليها بشكل دائم على الفضائيات بداعي محاربتها لعدم دخولها عالم الغناء.