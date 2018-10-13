جمعية ” جوار ” تنفذ برمج زيارة وتعارف ” أسرة واحدة “

مكة المكرمة(صدى):

نفذت جمعية البر لقرى جنوب مكة ” جوار ” ممثلة في القسم النسوي برنامج زيارة وتعارف ” أسرة واحدة ” والذي يهدف إلى تعريف أسر منسوبي الجمعية بالجمعية وبرامجها ومشاريعها التي تخدم المستفيدين في القرى التابعة لنطاقها .

وقد بداء البرنامج بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعد ذلك ألقت رئيسة القسم النسوي الدكتورة عفاف شامان العتيبي كلمة رحبت فيها بالحاضرات وأستعرضت ماوصلت إليه الجمعية من تقدم وإنجازات وما تسعى إليه في تقديم أفضل الخدمات للأسر التابعة لنطاقها من خلال المشاريع التي يقدمها القسم النسوي ومنها الخياطة والتطريز ودورات تعليم الحاسب الآلي وتطوير الذات والفنون والأعمال اليدوية مثل الكروشيه والدكوباج وذلك من أجل تحويلهم إلى أسر منتجة إضافة إلى مايقوم به القسم النسوي من جهود في مشاركة أطفال أسر القرى فرحتهم من خلال مشروع ” فرحة عيد ” وذلك بتجهيز هدايا العيد وتوزيعها عليهم .

واختتمت كلمتها بشكر الحاضرات على زيارة الجمعية وتمنت للجميع التوفيق والسداد .

والقت الأستاذة شيماء الحربي نبذة تعريفية عن مشروع التمويل الأصغر كماقدمت الأستاذة عنودالقرشي نبذة تعريفية عن برنامج البحث الاسري وقدمت الأستاذة رانيا ملاح نبذة تعريفية أيضاً عن مشروع تجهيز العرائس كما تخلل البرنامج عرض بعض الأفلام الوثائقية عن الجمعية وتمت الإجابة على الاستفسارات من قبل رئيسة القسم النسوي وفي نهاية البرنامج ودعن الحاضرات بكل حفاوة وتكريم .