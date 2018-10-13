شاهد.. فيديو مثير لشاب يعبر بين ناطحتي سحاب

سانتياغو(صدى):

تمكن شاب مغربي يدعى مصطفى دانغر من عبور المسافة بين ناطحتي سحاب، مشياً على حبل مشدود، بأحد شوارع العاصمة التشيلية سانتياغو.

ووثق مقطع الفيديو يظهر عبور شاب على حبل معدني، مسافة بلغ ارتفاعها 75 متراً، مستخدماً عصا توزان، لإتمام مهمته.

جاء ذلك الحدث للترويج لمهرجان للسيرك في تشيلى للكشف عن المواهب المحلية في مدينة سانتياغو

كان دانغر قد سجل رقماً قياسياً في موسوعية غينيس للأرقام القياسية، عندما قام بالمشي على الحبل في إسبانيا، على ارتفاع 180 متراً عام 2010.