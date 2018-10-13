نيابة عن نائب أمير الرياض.. المستشار الخاص يتوج الفائز بكأس الإمارة

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، توّج معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز اليوم، الفائز بكأس إمارة منطقة الرياض ضمن حفل السباق لنادي الفروسية لهذا العام 1440 هـ.

ولدى وصول معاليه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع.

وعقب نهاية الشوط التاسع ، حقق المركز الأول , الخيل ” يستحق ” لأسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، وتسلّم الكأس من معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض المشرف الإداري على الأسطبل عبدالله بن مشرف.