بالفيديو.. تفاصيل تبرع شاب لوالده بكلية وأسباب اتخاذه القرار يرويها بنفسه

علي القحطاني(صدى):

كشف منصور الصنيع، الشاب الذي تبرع لوالده بكليته، عن تفاصيل رحلة علاج والده وأسباب قراره بإنهاء معاناته.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” ، أن والده يعاني من الكلى من عام 2011، وذهبوا إلى فرنسا في رحلة علاجلم يتم تحديد فيها سبب المعاناة، ولكن أعطوهم العلاج ليستمر عليه لمدة 5 سنوات.

وأضاف، أن الألم زاد على والده بشدة قبل 9 شهور، مشيرًا إلى أن الأطباء قالوا إن السموم ارتفعت بشكل كبير ولابد من إجراء جراحة، موضحًا أنه قرّر التبرع ليس لعدم وجود متبرعين.

واختتم: ” أخواني موجودين، لكنني قررت أن أبدأ أنا بالفحص للتبرع، لأنه لا يوجد شيء يوفي حق والدي عليّ ” .