بالفيديو.. تفاصيل تبرع شاب لوالده بكلية وأسباب اتخاذه القرار يرويها بنفسه
كشف منصور الصنيع، الشاب الذي تبرع لوالده بكليته، عن تفاصيل رحلة علاج والده وأسباب قراره بإنهاء معاناته.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” ، أن والده يعاني من الكلى من عام 2011، وذهبوا إلى فرنسا في رحلة علاجلم يتم تحديد فيها سبب المعاناة، ولكن أعطوهم العلاج ليستمر عليه لمدة 5 سنوات.
وأضاف، أن الألم زاد على والده بشدة قبل 9 شهور، مشيرًا إلى أن الأطباء قالوا إن السموم ارتفعت بشكل كبير ولابد من إجراء جراحة، موضحًا أنه قرّر التبرع ليس لعدم وجود متبرعين.
واختتم: ” أخواني موجودين، لكنني قررت أن أبدأ أنا بالفحص للتبرع، لأنه لا يوجد شيء يوفي حق والدي عليّ ” .
منصور الصنيع.. شاب سعودي يُنهي معاناة والده ويتبرع له بكليته، ويتحدث لياهلا عن التفاصيل..
أخوتي موجودون، لكنني قررت أن أبدأ أنا بالفحص للتبرع، لأنه لا يوجد شيء يوفي حق والدي عليّ..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/B7bBPGxTIK
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 13, 2018
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