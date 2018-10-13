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بالصور.. الأمير هاري يتجاهل زوجته في زفاف ابنة عمه!

بالصور.. الأمير هاري يتجاهل زوجته في زفاف ابنة عمه!
لندن(صدى):

لفت الزوجان الأمير ” هاري ” و الدوقة ” ميغان ماركل ” الأنظار ولكن هذه المرة ليست كباقي المرات، حيث تمكنت عدسات الكاميرا من إلتقاط بعض الصور التي أثارت حالة من الجدل حول ابتعادهما عن بعضهما، خلال حضورهما حفل الأميرة ” يوجيني ” حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، الذي أُقيم أمس.

وفي هذا الإطار لفتت ” جودي جيمس ” خبيرة لغات الجسد، إلى أن دوق ودوقة ساسيكس لم يتلامسا داخل قلعة وندسور، أثناء انتظارهما العروس، وهو ما لم يحدث من قبل.

وقالت ” جيمس ” ، إن الأمير ” هاري ” كان يبدو عليه الضيق، بينما جلست الأخيرة وهي ترسم الابتسامة على وجهها، مشيرة إلى أن ” ميغان كانت أشبه بأم تتعامل مع طفل شقي، حتى أنها رفعت يديها في لفتة تعني السخط البسيط، ليقوم هاري على الفور بفرك وجهه ومصمصة شفتيه من نفاد صبره ” .


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