بالفيديو.. فنان مصري يتهم المغربيات بالسحر بعد تكريمه بالمغرب

أماني الغامدي(صدى):

اتهم الفنان المصري، أحمد بدير، المغربيات بممارسة السحر علنًا، خلال تكريمه في المهرجان الدولي للسينما في المغرب.

وقدمت فتاة من منظمي الحفل، كوب من الماء إلى الفنان المصري بعدما صعد على المسرح ليتسلم التكريم، فقال ممازحًا: ” حطيتيلي إيه في المية؟ إنتو معروفين في المغرب… دا معنى كده إني أنا هبقى أجري وراكي ” .

ووضعت هذه المزحة، أحمد بدير في ورطة مع الجمهور المغربي الذي شنّ حملة هجوم عليه، رغم تقبل حضور الحفل دعابته وضحكوا عليها.