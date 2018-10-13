مقتل وإصابة 13 عنصرًا حوثيًا في هجوم للجيش اليمني بالبيضاء

عدن(صدى):

سقط عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بين قتيل وجريح في هجوم مدفعي للجيش اليمني في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبدالوهاب بحيبح في تصريح أورده موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية ” إن مدفعية الجيش استهدفت بدقة عالية تجمعاً للمليشيا الحوثية في منطقة ظهر البياض بمديرية الملاجم ” .

وأضاف المقدم بحيبح أن القصف أسفر عن مصرع وإصابة 13 من عناصر المليشيا المتواجدين في الموقع المستهدف.