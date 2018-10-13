شاب ذبح صديقه.. ويعترف: ” السما والقمر قالولي اقتله “

القاهرة(صدى):

ذبح شاب، صديقه داخل ” التوكتوك ” الخاص به، في أحد أحياء محافظة الجيزة بمصر، ومن ثم ظلّ يهذي بكلمات غير مفهومة أمام رجال المباحث.

وتفصيلًا، عثر رجال الشرطة على جثة (محمد.ا) داخل التوكتوك الخاص به، وقد كان غارقًا في دمائه، وبعد فحص كاميرات المراقبة شوهد صديقه وهو يهرب من مكان الواقعة.

وتمكن رجال الشرطة بالبحث والتحري من القبض على صديقه، الذي ظل يهذي بكلمات غير مفهومة مثل: ” شوفتوا الديب اللي طلع القمر ” ، ” السما والقمر قالولى أقتله ” ، معترفًا بأنه أخرج السكين وذبحه.

يذكر أن التحريات أوضحت أن المتهم ” على .ح ” مهتز نفسياً وسبق أن دخل مصحة للعلاج النفسي منذ 3 سنوات .