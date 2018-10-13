بالصور.. المنتخب العراقي يواصل تدريباته على ملعب نادي الشباب

ماجد محمد(صدى):

واصل المنتخب العراقي، اليوم السبت، تدريباته على ملعب نادي الشباب استعدادًا لمواجهة المنتخب الوطني بعد غدٍ الاثنين.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صور لفريق المتخب العرقي خلال تدريباته، حيث تواجد رئيس الاتحاد العراقي عبدالخالق مسعود، والأمين العام لنادي الشباب عبدالله القريني خلال الحصة التدريبية لأسود الرافدين.

ويلتقي الأخضر والعراق على ملعب جامعة الملك سعود، الإثنين القادم، ضمن مباريات الدورة الرباعية الدولية ” سوبر كلاسيكو ” التي تستضيفها المملكة حتى الثلاثاء.