بالفيديو.. موكب المسئولين يغضب ” أمل حجازي “

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المعتزلة ” أمل حجازي ” ، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت ” مقطع فيديو ” يظهر مرور موكب أدّى إلى إيقاف السير على الطريق ما يقارب النصف ساعة.

وعلقت ” الفنانة المعتزلة ” على الفيديو قائلة: ” أحلى شي لما بتوقف نص ساعة عشان يمرقوا الحرامية، والموكب يلي بكون مع حضرته بسد عجز لبنان، خلص قرفنا “، وأرفقت ” حجازي ” التغريدة بوسم حمل عنوان ” الفسادفي لبنان .

وحازت ” التغريدة ” ، على تفاعل كبير من قبل المغردين الذين أثنو على تغريدة ” حجازي ” في ظلّ أزمات السير المتلاحقة على الطرق.