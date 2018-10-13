إطلاق عملة رقمية باسم ” رونالدينيو “

نواف السالم(صدى):

اقتحم النجم البرازيلي الكبير رونالدينيو جوتشو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، عالم العملات حيث أعلن عن عملة رقمية باسمه (RSC).

وستستخدم العملة الجديدة، في مجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك الوصول إلى الملاعب الرقمية E-Sports، ويمكن استخدام العملة الرقمية أيضًا، لشراء المحتوى داخل الواقع الافتراضي، فضلًا عن استخدامها للمراهنات وشراء السلع عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يتم تطوير الملاعب الرقمية، في حوالي 300 موقع، في جميع أنحاء العالم، وستعمل في إفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، في غضون السنوات الثلاث المقبلة.