بالفيديو.. ” الجهني ” يشرح آخر مستجدات العاصفة ” لبان “
كشف خبير المناخ، زياد الجهني، أن العاصفة ” لبان ” اقتربت كثيرًا من الساحل الجنوبي لـ اليمن، مشيرًا إلى أن التحذيرات قائمة خلال الـ36 ساعة القادمة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” اقتربت العاصفة لبان كثيراً من الساحل الجنوبي لـ اليمن ومن المتوقع أن تجتاح الساحل اليمني بقوتها .. لذلك التحذيرات قائمة خلال الـ36 ساعة القادمة ” .
وأضاف: ” بعد اجتياحها الساحل تتلاشى لتنطلق الرطوبة الاستوائية الى السعودية ومعها تبدأ الحالة الممطرة المنتظرة ان شاء الله ” .
وتابع: ” بوابات الضخ الرطوبي فُتحت على مصراعيه ” .
اترك تعليقاً