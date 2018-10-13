بالفيديو.. ” الجهني ” يشرح آخر مستجدات العاصفة ” لبان “

علي القحطاني(صدى):

كشف خبير المناخ، زياد الجهني، أن العاصفة ” لبان ” اقتربت كثيرًا من الساحل الجنوبي لـ اليمن، مشيرًا إلى أن التحذيرات قائمة خلال الـ36 ساعة القادمة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” اقتربت العاصفة لبان كثيراً من الساحل الجنوبي لـ اليمن ومن المتوقع أن تجتاح الساحل اليمني بقوتها .. لذلك التحذيرات قائمة خلال الـ36 ساعة القادمة ” .

وأضاف: ” بعد اجتياحها الساحل تتلاشى لتنطلق الرطوبة الاستوائية الى السعودية ومعها تبدأ الحالة الممطرة المنتظرة ان شاء الله ” .

وتابع: ” بوابات الضخ الرطوبي فُتحت على مصراعيه ” .