رئيس الوزراء البحريني: السعودية قطب من أقطاب الإستقرار العالمي

المنامة(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين أن المملكة العربية السعودية قطب من أقطاب الاستقرار العالمي وأكبر وأهم حليف .

وقال سموه: ” إن دعم المملكة العربية السعودية هو دعم لنا ، فهي نحن جميعًا ” .

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بنائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون سوليفان، الذي يزور المنامة حاليًا ، حيث بحث خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .