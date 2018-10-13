رئيس الوزراء البحريني: السعودية قطب من أقطاب الإستقرار العالمي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين أن المملكة العربية السعودية قطب من أقطاب الاستقرار العالمي وأكبر وأهم حليف .
وقال سموه: ” إن دعم المملكة العربية السعودية هو دعم لنا ، فهي نحن جميعًا ” .
جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بنائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون سوليفان، الذي يزور المنامة حاليًا ، حيث بحث خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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