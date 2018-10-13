شرح آلية حساب السعرات الحرارية في الوجبات بالمطاعم.. والتطبيق أول يناير

الرياض(صدى):

تنظم الهيئة العامة للغذاء والدواء ورش عمل للمهتمين بالغذاء وأصحاب المطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية، لشرح مبادرتها بوضع السعرات الحرارية ضمن قائمة وجبات المطاعم والمقاهي، وآلية حسابها.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن المبادرة تأتي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، في إطار تعزيز صحة وسلامة المستهلك، وزيادة الوعي الغذائي لديه، وأهمية معرفته القيم التغذوية للوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها في المطاعم والمقاهي، خصوصاً في ظل ازدياد الإقبال عليها.

وأضاف السلطان أن المبادرة ستمكّن المستهلك من معرفة كمية السعرات الحرارية في الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها، وبالتالي مساعدته في اختيار المناسبة منها وذات المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية، وتجنب الوجبات والمشروبات ذات المحتوى العالي من السعرات الحرارية.

ولفت إلى أن ورش العمل تبيّن العقوبات التي ستطبّق على مخالفي وضع السعرات ضمن قائمة الوجبات ابتداء من 1/1/2019، والإجراءات التي يقوم بها المستهلك في حال وجود مخالفة.

وتُعقد ورش عمل ” حساب السعرات الحرارية وآلية تطبيقها ” في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم 15 أكتوبر الجاري، ثم في الغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم 24 أكتوبر الجاري، ثم في الغرفة التجارية الصناعية بأبها يوم 31 أكتوبر الجاري، ثم في الغرفة التجارية الصناعية بتبوك يوم 14 نوفمبر المقبل، ثم في الغرفة التجارية الصناعية بالدمام يوم 26 نوفمبر المقبل، ثم في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم يوم 28 نوفمبر المقبل.

وأعدت الهيئة دليلاً توعوياً للإجابة على الأسئلة الشائعة التي تهم أصحاب المنشآت الغذائية في ما يتعلق باللائحة الفنية للسعرات الحرارية، إضافة إلى دليل توعوي لأصحاب المنشآت الغذائية عن كيفية حساب السعرات الحرارية في الوجبات، ودليل إرشادي لأصحاب المطاعم والمقاهي للتعريف بكيفية وضع السعرات الحرارية في المطاعم والمقاهي، وكيفية تخفيض السعرات الحرارية في الوجبات والمشروبات، تتوفر على الموقع الالكتروني للهيئة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء ألزمت جميع المنشآت الغذائية، بوضع السعرات الحرارية على الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها للمستهلك، في موعد أقصاه نهاية العام الميلادي الحالي (2018).