بالصور.. مناورة للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا في معسكر إندونيسيا

ماجد محمد(صدى):

سعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا اليوم السبت بإشراف المدير الفني للمنتخب خالد العطوي إلى تطبيق اللاعبين مناورة على كامل مساحة الملعب، نفّذوا خلالها الجمل التكتيكية التي تم التدرب عليها طوال فترة المعسكر، جاء ذلك خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب ” بادجاجاران بوغور ” ، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام في إندونيسيا، في المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.

كما أجرى اللاعبون قبيل المناورة تمارين الإحماء، أعقبها مران للاستحواذ على الكرة.

ويواصل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تدريباته مساء يوم غدٍ الأحد، ضمن معسكره في إندونيسيا.

الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا سيلاقي في العشرين من شهر أكتوبر الجاري منتخب ماليزيا في افتتاحية مواجهاتهما ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018، في حين سيواجه منتخب الصين في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، على أن يختتم الأخضر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من شهر أكتوبر.