رغم أنف المتربصين.. فريق التحقيق السعودي هو القادر على كشف تفاصيل قضية ” خاشقجي “

علي القحطاني(صدى):

يعد فريق التحقيق السعودي التركي، هو الجهة الوحيدة التي يمكنها الإعلان عن تفاصيل اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في تركيا، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة.

ويملك الفريق، صلاحيات تمكنه من الإطلاع على أدق التفاصيل في القضية، باعتبار أن المختفي مواطناً سعودياً واختفى داخل الأراضي التركية.

يذكر أن الرئاسة التركية كانت قد وافقت على مقترح الرياض بإشراك فريق تحقيق سعودي في التحقيقات، وقد تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادثة ” خاشقجي ” .

يأتي ذلك في الوقت الذي تستغل فيه أبواق النظام القطري وتنظيم الإخوان، الحادثة في تشويه صورة المملكة الإقليمية والدولية، إلا أنها لم تنجح في ذلك.