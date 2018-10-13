بالفيديو والصور.. لاعبو ” التانجو ” يزورون قصر المصمك والمتحف الوطني بالرياض

ماجد محمد(صدى):

نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، تغريدة تضمنت مقطع فيديو يوثق زيارة ” المنتخب الأرجنتيني ” لقصر المصمك، والمتحف الوطني خلال الجولة التي قام بها اليوم في العاصمة الرياض.

وتقدم النجوم ” ديبالا، إيكاردي، أوتاميندي ” بعثة المنتخب الأرجنتيني في الزيارة، واستمعوا لشرح عن تاريخ قصر المصمك وشاهدوا المتقنيات التي يضمها المتحف الوطني.

فيما يستعد منتخب ” الأرجنتين ” لملاقاة البرازيل في مباراة ” سوبر كلاسيكو ” على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعدما تغلبا على العراق والسعودية 4-0 و2-0 على التوالي.