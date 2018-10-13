ضاحي خلفان: ستتعرض قطر لفضيحة شنيعة

طلال الضوي(صدى):

أكد ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي أن الحكومة القطرية ستتعرض لفضيحة شنيعة بسبب اتهاماتها لبلاد الحرمين بقتل جمال خاشقجي.

جاء ذلك خلال تغريدة عبر ” تويتر ” تضمنت: ” ‏ستتعرض حكومة قطر الى فضيحة شنيعة لاتهامها حكومة السعودية بقتل جمال خاشقجي ” ، متابعا: ” ‏المملكة تعلن استعدادها للتعاون الى ابعد الحدود مع تركيا ” .

وأضاف: ” ‏السر العميق..لا يكون بقتل شخص فيها خمسين ألف موظف… سيخرج السر سريعا…غباء حكومة الحمدين والخنزيرة واضح…. ” .

وكان ضاحي خلفان تميم، قد وجه انتقادًا للحيرة التي يُظهرها الأمن التركي في سبيل كشف تفاصيل اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مبينًا أن تحديد موقع خاشقجي لا يحتاج أكثر من 72 ساعة.