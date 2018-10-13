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مركز صحي الفلاح ينفذ فعاليات توعوية لكبار السن ومرضى الزهايمر وهشاشة العظام

مركز صحي الفلاح ينفذ فعاليات توعوية لكبار السن ومرضى الزهايمر وهشاشة العظام
محمد السعران(صدى):

نظم مركز الرعايه الاوليه في حي الفلاح بالرياض فعاليات توعوية و معرض تحت شعار ” غالين علينا ”  والذي استهدف كبار السن ومرضى الزهايمر وهشاشه العظام.

حيث دشنه الاستاذ متعب بن زايد مشرف القطاع الصحي الشمالي  .

وقال  مدير المركز د. شعاع التويجري  ان الهدف  من هذه الفعالية هو  الحرص على التفاعل كافة فئات المجتمع ، وخصوصا كبار السن لدورهم الكبير والفعال في تنمية الاجيال وتنشئتهم في خدمة الوطن والمجتمع .  وأضافت ان كبر سن عملية بيولوجية طبيعية لايمكن ايقافها ولكن يمكن ابطائها عن طريق العناية والاهتمام  الصحيح المستمر . ولفتت الى اهمية تسليط الضوء على مرضى الزهايمر وذويهم ومدى معاناتهم ، ودعت الى السعي ، والعمل لتعزيز دور الرعاية الصحية ، و زيادة الدعم للمرضى  كما القت الاخصائية حصة البراهيم محاضرة عن هشاشة العظام وكيفية الوقاية منه ودور الرعاية الاولية في اكتشاف وتفادي الوقوع بالمرض من  بدايته.


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