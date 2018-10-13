مركز صحي الفلاح ينفذ فعاليات توعوية لكبار السن ومرضى الزهايمر وهشاشة العظام

محمد السعران(صدى):

نظم مركز الرعايه الاوليه في حي الفلاح بالرياض فعاليات توعوية و معرض تحت شعار ” غالين علينا ” والذي استهدف كبار السن ومرضى الزهايمر وهشاشه العظام.

حيث دشنه الاستاذ متعب بن زايد مشرف القطاع الصحي الشمالي .

وقال مدير المركز د. شعاع التويجري ان الهدف من هذه الفعالية هو الحرص على التفاعل كافة فئات المجتمع ، وخصوصا كبار السن لدورهم الكبير والفعال في تنمية الاجيال وتنشئتهم في خدمة الوطن والمجتمع . وأضافت ان كبر سن عملية بيولوجية طبيعية لايمكن ايقافها ولكن يمكن ابطائها عن طريق العناية والاهتمام الصحيح المستمر . ولفتت الى اهمية تسليط الضوء على مرضى الزهايمر وذويهم ومدى معاناتهم ، ودعت الى السعي ، والعمل لتعزيز دور الرعاية الصحية ، و زيادة الدعم للمرضى كما القت الاخصائية حصة البراهيم محاضرة عن هشاشة العظام وكيفية الوقاية منه ودور الرعاية الاولية في اكتشاف وتفادي الوقوع بالمرض من بدايته.