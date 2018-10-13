بالفيديو.. اتهامات لشيرين بسرقة لحن نوال الزغبي بعد إطلاقها ” نساي “

أماني الغامدي(صدى):

قال عدد من المغرّدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنّ الأغنية التي أطلقتها النجمة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” والتي حملت اسم ” نساي ” ، تتضمن في لازمتها جملة لحنية مسروقة من أغنية ” طول عمري ” للنجمة نوال الزغبي، والتي كانت قد أطلقتها عام 2001 مسجّلةً تعاونًا مميّزًا مع الموسيقي ” عمرو مصطفى ” .

جاءت هذا الاتهام بعد مضي أيام قليلة على إطلاق ” شيرين ” أغنيتها والتي تحمل عنوان ألبومها الغنائي المقبل والمنتظر من قبل متابعيها والمعجبين منذ فترةٍ طويلة.

وحرصت ” شيرين ” ، على تصوير الأغنية في إحدى الدول الأوروبية، وذلك لضمان التجديد في الصورة والمضمون.

ومن جانب أخر دمج ” المغرّدين ” ، الأغنيتين معًا لتسليط الضوء على التشابه الكبير في الجمل اللحنية، وهما تنتميان إلى تيمة موسيقى اللاتينو، في حين لم تقم أي من الفنانتين بالردّ على ما يُنشر في هذا الخصوص.

فيما أعربت ” شيرين ” عن سعادتها بنجاح الأغنية واستعداداتها لإطلاق الألبوم، كما نفت موضوع حملها في لقاء مصوّر، معتبرةً أنّ الموضوع مؤجّل في هذه الفترة.