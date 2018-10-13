تصرف مفاجئ لأحلام تجاه طفلة يثير إعجاب جمهورها
قررت النجمة الاماراتية أحلام تبني الطفلة العراقية فرح، التي ظهرت في برنامج ” من الواقع ” على قناة ” دجلة ” .
وحصدت الفنانةةأحلام الكثير من التفاعل والتعاطف من جمهورها عبر العالم العربي بسبب تصرفها الإنساني.
وقالت أحلام في موقع ” انستغرام ” تعليقاً على منشور الإعلامي على عذاب حول الطفلة اليتيمة: ” أنا مستعدة اتبناها اعطوني رقمها ” .
يجدر الإشارة إلى أن الطفلة العراقية فرح البالغة من العمر 8 سنوات، تخلت عنها عائلتها لتتشرد في الشوارع، بعد أن استشهد والداها.
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