  • السبت 13

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. تصرف مفاجئ لأحلام تجاه طفلة يثير إعجاب جمهورها

تصرف مفاجئ لأحلام تجاه طفلة يثير إعجاب جمهورها

تصرف مفاجئ لأحلام تجاه طفلة يثير إعجاب جمهورها
أماني الغامدي(صدى):

قررت النجمة الاماراتية أحلام تبني الطفلة العراقية فرح، التي ظهرت في برنامج ” من الواقع ” على قناة ” دجلة ” .

وحصدت الفنانةةأحلام الكثير من التفاعل والتعاطف من جمهورها عبر العالم العربي بسبب تصرفها الإنساني.

وقالت أحلام في موقع ” انستغرام ” تعليقاً على منشور الإعلامي على عذاب حول الطفلة اليتيمة: ” أنا مستعدة اتبناها اعطوني رقمها ” .

يجدر الإشارة إلى أن الطفلة العراقية فرح البالغة من العمر 8 سنوات، تخلت عنها عائلتها لتتشرد في الشوارع، بعد أن استشهد والداها.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *