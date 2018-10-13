تصرف مفاجئ لأحلام تجاه طفلة يثير إعجاب جمهورها

أماني الغامدي(صدى):

قررت النجمة الاماراتية أحلام تبني الطفلة العراقية فرح، التي ظهرت في برنامج ” من الواقع ” على قناة ” دجلة ” .

وحصدت الفنانةةأحلام الكثير من التفاعل والتعاطف من جمهورها عبر العالم العربي بسبب تصرفها الإنساني.

وقالت أحلام في موقع ” انستغرام ” تعليقاً على منشور الإعلامي على عذاب حول الطفلة اليتيمة: ” أنا مستعدة اتبناها اعطوني رقمها ” .

يجدر الإشارة إلى أن الطفلة العراقية فرح البالغة من العمر 8 سنوات، تخلت عنها عائلتها لتتشرد في الشوارع، بعد أن استشهد والداها.