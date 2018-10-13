كاسانو يعلن اعتزاله اللعب نهائيا

ماجد محمد(صدى):

أعتزل أنطونيو كاسانو، المهاجم الدولي الإيطالي السابق، اللعب نهائيا هذه المرة، وذلك بعد أيام على بدء التمارين مع فريق الدرجة الثالثة فيرتوس إنتيلا.

وقال كاسانو : أصدقائي الأعزاء، حلّ اليوم الذي تقرر فيه أن الأمر انتهى حقا، أشكر الرئيس جوتسي وشبان إنتيلا على الفرصة التي منحوني إياها، أتمنى لهم الأفضل.

ويذكر أنها المرة الثانية التي يعتزل اللاعب بعد أيام معدودة على انضمامه إلى فريق جديد، إذ سبق له أن اعتزل ثم عاد عن قراره بعد توقيعه لهيلاس فيرونا في 2017.