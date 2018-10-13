الجوازات تطلق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة في إطار مشروع حوكمتها آلياً

الرياض(صدى):

دشنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ثلاث خدمات إلكترونية جديدة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتسهم في سهولة تقديم خدمات الجوازات لهم، على غرار خدمة التفويض الشامل التي تمكٌن المواطنين والمقيمين أصحاب الحسابات من تفويض أي شخص ” ذكر أو أنثى ” لإجراء أي خدمة للتابعين أو المقيمين التابعين له، بشرط وجود حساب موثق للمستفيد المفوض في ” أبشر ” ، ويندرج تحت خدمة التفويض الشامل (21) خدمة تقدمها المديرية العامة للجوازات وهي قابلة للزيادة حسب حاجة العمل مع سهولة التعامل معها بإضافة خدمات جديدة أو إلغاء خدمات موجودة بناءً على ما يتطلبه الموقف (إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر، استلام جواز سفر، تسجيل خرج ولم يعد، تمديد تأشيرة زيارة، وغيرها من الخدمات.

وتأتي خدمة نقل المعلومات للمؤسسات التي يقيل عامليها من 100 عامل حيث سيكون بإمكان صاحب العمل تحديث بيانات جواز سفر المقيم التابع له آلياً دون الحاجة لمراجعة الجوازات ، وكذلك يستطيع رب الأسرة المقيم تحديث بيانات الجوازات الخاصة بالتابعين لديه بعد تجديد جوازات سفرهم من سفارة بلادهم (الموجودة بالمملكة).

وتمثل خدمة بيانات مقيم ثالث الخدمات وتتم هذه الخدمة عن طريق منصة (أبشر أعمال) وتمكن صاحب العمل الحصول على المعلومات الأساسية للمقيمين العاملين بالمنشأة وطباعتها لتقديمها للجهات الرسمية عند طلبها، ويحتوي التقرير على (البيانات الشخصية الأساسية، معلومات الجواز، معلومات التأشيرات للمقيم، معلومات التابعين ،معلومات المركبات) فلا يحتاج المواطن أو المقيم وفق ذلك. مراجعة إدارات الجوازات للحصول على (برنت)، كما يمكن للوزارات والجهات الحكومية والأهلية الاستعلام عن تقرير مقيم وذلك بموجب الرقم المرجعي ورقم هوية مقيم والاطلاع على البرنت خلال شهر من تاريخ إصداره.

وأكد اللواء اليحيى أن الجوازات تسعى لطرح العديد من الخدمات الإلكترونية في القريب العاجل التي تستهدف تسهيل وتطوير الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات لاختصار الوقت وتوفير الجهد على المستفيدين بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة.