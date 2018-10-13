بالفيديو.. مطاردة ماراثونية بين الشرطة وطائر تنتهي بطريقة مأساوية

مدريد(صدى):

طاردت الشرطة الإسبانية طائرًا من فصيلة الإيمو الأسترالية، لكن النهاية كانت مأساوية؛ في شوارع بلدة تقع على بعد 12 كيلومترا شمالي برشلونة.

وانتهت المطاردة بالقبض على طائر الإيمو الذي هرب من إحدى المزارع على الأرجح، لكنه سرعان ما نفق في الشارع من جراء التعب الذي انتابه من جراء الركض لمسافة طويلة؛ فيما أعرب ناشطون حقوقيون استياءهم من المطاردة وطالبوا السلطات بفتح تحقيق لمعرفة مالك الطائر وكيف وصل إلى المدينة الإسبانية.

ومن الجدير بالذكر، أن طائر الإيمو ينحدر من أستراليا ويعد أكبر طائر في البلاد، لكنه لا يستطيع التحليق بسبب حجمه الكبير حتى وإن كان قادرًا على الركض بسرعة 30 ميلا في الساعة إذا اقتضت الحاجة.