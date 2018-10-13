معلم يضرب تلميذة بقدمه على مؤخرتها ويتبول في الفناء أمام الطلاب

القاهرة(صدى):

أقدم معلم تربية فنية، في مدرسة ابتدائية بمحافظة القليوبية المصرية، على ضرب تلميذة بقدمه على مؤخرتها، كما بصق في وجه التلاميذ.

وقرّرت وزارة التعليم، استبعاد المعلم ونقله لتوجيه التربية الفنية، وإحالة الواقعة للشؤون القانونية للتحقيق، وذلك بعدما قدّم أولياء الأمور عدد من الشكاوى لسابقة اعتدائه بالضرب على التلاميذ.

وكشفت التحقيقات أن المعلم يعتدي على الطلاب باستمرار ويبصق في وجوههم، وأنكما تم التحقيق معه من قبل إدارة المدرسة في وقائع عديدة أبرزها واقعة تبوله في فناء المدرسة أمام الطلاب.