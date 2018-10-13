شاب يتسبب في وفاة ابنته بسبب ” النسيان “

برلين(صدى):

تسبب نسيان شاب في مدينة ديتمولد الألمانية، لابنته لا يتجاوز عمرها 18 شهراً فوق الجزء الخلفي للسيارة بينما كان يربط ابنه في المقعد الخلفي، إلى وفاتها في حادثة مأساوية.

وقالت شرطة ولاية شمال الراين وستفاليا، إن رجلاً كان يغادر منزله، صباح الجمعة، بصحبة طفليه، وبينما كان يربط داخل السيارة ابنه البالغ من العمر 18 شهراً وضع الابنة الأخرى فوق الجزء الخلفي للسيارة.

وأضافت: على ما يبدو نسيها هناك وجلس في السيارة شغلها ثم هَم بالسياقة إلى الخلف عندها تدحرجت الطفلة وسقطت ودهستها السيارة لتتوفى مباشرة.