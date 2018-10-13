انطلاق لكزس ميني فان فاخرة قريبا

أميره خالد(صدى):

تراجعت مبيعات الميني فان في معظم الأسواق العالمية مؤخراً بفعل ازدياد رواج الكروس أوفر والـ SUV كالخيار المفضل للعائلات الكبيرة للتنقل، ولكن الوضعية مختلفة في بعض الدول النامية مثل الفلبين، والتي حقق موديل تويوتا ألفارد ميني فان نجاحاً واسعاً فيها لدرجة مطالبة رئيس ذراع لكزس هناك، ريموند رودريجيز، من الشركة الأم بناء نسخة فاخرة من السيارة تحت علامة لكزس.

رودريجيز يؤمن أن أمراً كهذا مطروح بقوة على الطاولة، مصرحاً لمجلة Auto Industriya: “ هي مسألة وقت فقط.. حيث لا ترغب لكزس في أن تخسر فرصة كهذه كصانعة سيارات فاخرة ” .

رودريجيز أشار إلى النجاح الكبير لتويوتا ألفارد في الفلبين كدليل على حيوية هذه الفئة في هذا السوق، ولكن إذا أردنا أن نكون واقعيين، ما هي احتمالات أن تقوم لكزس بتطوير ميني فان فاخرة؟

هي احتمالية ضئيلة في النهاية، لأن الكروس أوفر هي الفئة المشتعلة حالياً حول العالم في الرواج والمبيعات، وهو ما تركز عليه الشركة بتقديم موديل UX الصغير، مع تلميحها مؤخراً لـ SUV رائدة جديدة تحل محل LX، ربما تحت اسم LQ.

وتعاني سيارات الميني فان حالياً من ضعف الاهتمام في الأسواق الغربية، وأبرز مثال هو تسجيل تويوتا سيينا لمبيعات بـ 67,373 وحدة فقط في التسعة أشهر الأولى من 2018، بانخفاض 23.1% عن العام الماضي.