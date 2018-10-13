غدًا.. أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 7 مناطق

نايف السالم(صدى):

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على مناطق المملكة.

وتوقعت الهيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران تشمل (خرخير، شرورة و نجران ) والأجزاء الجنوبية من الربع الخالي.

وأشارت إلى أن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد حتي مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية و المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم وأجزاء الغربية من منطقة الرياض، و لا يستبعد تكون الضباب على السواحل الشرقية للمملكة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.