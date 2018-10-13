رئيس اتحاد قوى الأمن يتفقد جاهزية ميادين الرماية

علي القرني(صدى):

تفقد رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة التنفيذية لبطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية العقيد سلطان الودعاني (اليوم ) ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض التي ستقام عليها منافسات البطولة الأسبوع المقبل في الرياض، بحضور أمين عام الاتحاد مدير البطولة العقيد سعيد القرني، وكافة رؤساء اللجان العاملة في البطولة واستمع الحضور الى شرح من مدير البطولة عن الجهود التي تبذل من الإتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي لتجهيز الميادين حيث إنه تم اعداد ميدان حديثه لاستقبال الفرق، المشاركة لتكون بالشكل المشرف تناسب حجم البطولة ومن ثم تجول في ميدان منافسات الرماية السريعة والدقة والتكتيكية. من جهة أخرى اجتمع رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بأعضاء اللجنة الإعلامية، تم من خلاله الاطلاع على خطة اللجنة واستعداداتها لتغطية البطولة على كافة وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والالكترونية والمسموعة إضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي.