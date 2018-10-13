” بولت ” يتسبب في سخرية جماهير ” تويتر ” من لاعب شهير

ماجد محمد(صدى):

سخرت جماهير كرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب تسجيله هدف واحد خلال مشواره مع الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ما دفع الجماهير لعقد مقارنة بينه وبين العداء الجمايكي يوسين بولت.

ومنذ انتقال سانشيز لصفوف مانشستر يونايتد في يناير الماضي لم يقدم المستوى المأمول منه وفي تلك الصفقة انتقل بموجبها الأرميني هنريك مختاريان لصفوف الغانرز.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن سانشيز يتقاضي 505 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، كأكثر لاعبي مانشستر يونايتد تقاضيًا للرواتب، متفوقًا على الفرنسي بول بوجبا الذي يتقاضى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وسجل العداء الجمايكي يوسين بولت، الذي يلعب لنادي سنترال كوست مارينز الأسترالي أول ثنائية له في مشواره الكروية، وذلك في مباراة ودية ضد ماكارثر ساوث وست يونايتد.