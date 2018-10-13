مدير عام هلال الرياض يزور المسعف المصاب

سعيد العجل(صدى):

زار مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني ومساعده للشؤون الفنية الاخصائي سعود الحربي يوم امس احد المسعفين بعد ان تعرض لحادث مروري ويأتي هذا حرصاً من قيادات الهيئة على ابطال الميدان حيث اطمأن على المسعف ونقل تحيات معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم .

الجدير بالذكر ان المسعف ” منور العنزي ” اصيب بعدة كسور في العمود الفقري والاضلاع وذكر ان العناية الالهية انجته من هذا الحادث المروع مبيناً ان معرفته بأخطار تحريك المصابين الخاطئ انجاه بعد الله سبحانه من الشلل حيث انه في حال تحريك اي مصاب بشكل خاطئ لديه كسور في العمود الفقري يكون بنسبه كبيره عرضه للاصابه بالشلل .

وختم ” العنزي ” اشكر قيادات الهيئة على حرصهم الدائم على مشاركتنا في افراحنا واحزاننا داعياً الله ان يديم الامن والامان والصحه على هذا الوطن الحبيب .