فيديو مزعوم لزائر بمنزل القنصل السعودي متورط في اغتيال ” خاشقجي ” .. هذه حقيقته

نايف السالم(صدى):

بثّ الإعلام التركي، مقطع فيديو لابن القنصل السعودي في إسطنبول، بعنوان : ” زائر غريب في منزل القنصل السعودي ” ، حيث شككوا من خلاله بأن هذا الزائر متورط في اغتيال جمال خاشقجي، وفقًا لروايتهم.

وأظهر مقطع الفيديو محمد العتيبي، ابن القنصل، عندما وصل إلى منزل والده، ثم نقلته سيارة رسمية تابعة للقنصلية، حيث كان مرتديًا زي الأطباء، وذلك في اليوم الذي اختفى فيه جمال خاشقجي.

وزعمت القنوات الناقلة للفيديو بتركيا، أنه متورط في اغتيال ” خاشقجي ” ، وكانت قناة NTV التركية هي أول من بثّت هذا الفيديو إلا أنها سرعات ما كشفت هوية الزاير الحقيقية وصححت الخطأ.

وقد ظهر ابن القنصل، في الفيديو وهو يخطئ بفتح الباب الرئيسي لمنزل والده ما يدل على أنه غريب عن المنزل وليس من المقيمين فيه، حيث أكدت القناة أن من ظهر بالفيديو هو ابن للقنصل، يدرس الطب في جامعة إسطنبول، ونشرت صورة له بزي الجامعة.