رقم قياسي جديد يعزز أسطورة حسين عبدالغني

نواف السالم(صدى):

سجل النجم حسين عبدالغني رقما قياسيا جديدا يضاف إلى مسيرته التاريخية في ملاعب كرة القدم بعد مشاركته في مباراة السعودية والبرازيل التي انتهت أمس الجمعة بفوز السامبا 2-0.

ودخل عبدالغني الذي يبلغ من العمر 41 عاما و265 يوما قائمة اللاعبين الأكبر سنا المستمرين في الملاعب على مستوى العالمن وبات أكبر لاعب عربي سنا في آسيا وثالث لاعب آسيوي بعد لاعبي هونج جونج، وسنغافورة، جورج روجر ذو ال46 عاما، وأليكسندر جوريتش 42 عاما و 132 يوما.

وعلى المستوى العربي أصبح عبدالغني ثاني أكبر لاعب عربي سنا يواصل المشاركة مع منتخب بلاده بعد المخضرم المصري عصام الحضري الذي اعتزل اللعب الدولي مطلع الموسم الجاري عقب مشاركته في كأس العالم بروسيا 2018، وهو في عمر 45 عاما و161 يوما.