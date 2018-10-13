هاني سلامة ينشر صورة له في طفولته

القاهرة(صدى):

نشر الفنان المصري، هاني سلامة صورة له في سنوات عمره الأولى؛ والتي أظهرت أنه ما زال يحمل نفس الملامح منذ طفولته.

وكتب هاني سلامة على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” صباح الحب والخير عليكم.. يا ترى مين ده؟ ”

وتعرّف جمهور ومتابعو الفنان المصري سريعًا على صاحب الصورة من ملامحه؛ لافتين إلى أن الطفل هو نفسه في طفولته.

ومن الجدير بالذكر، أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها هاني سلامة هو مسلسل ” فوق السحاب ” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.