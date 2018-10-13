بالفيديو والصور.. زيارة بعثة المنتخب الأرجنتيني للمتحف الوطني للآثار بالرياض

ماجد الأشرم(صدى):

قامت بعثة المنتخب الأرجنتيني المشارك في بطولة سوبر كلاسيكو بالمملكة، اليوم السبت، بزيارة للمتحف الوطني للآثار والتراث الشعبي في الرياض.

وتجول لاعبو المنتخب الأرجنتيني في جنبات المتحف واطلعوا على أقسامه المتنوعة، كما قاموا بزيارة قصر المصمك بالرياض.

وكانت الأرجنتين، قد حققت فوزًا كبيرًا على العراق بأربعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، الخميس الماضي على ملعب ” الأمير فيصل بن فهد ” ، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها المملكة.