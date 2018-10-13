محاكمة أمريكي انتحل شخصية أمير سعودي 20 عاما ونفذ عمليات نصب كبرى

واشنطن(صدى):

تستعد إحدى المحاكم الأمريكية لبدء محاكمة الكولومبي انطوني جينياك أحد أشهر النصابين في الولايات المتحدة والذي انتحل شخصية رجل أعمال سعودي على مدار 20 عاما تمكن خلالها من الاستفادة ماليا عن طريق إبرام الكثير من الصفقات الوهمية مع رجال أعمال من مختلف بلدان العالم.

وكان جينياك يبرم صفقاته الوهمية على أنه أمير قبل أن يغير الاسم في فترة لاحقة إلى أسم أخر، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على هدايا باهظة ضمن الصفقات التي أبرمها مع رجال أعمال وشركات عالمية، كما حصل على مبالغ مالية طائلة وسيارات فاخرة.

ولم يتمكن النصاب الكولومبي من إتمام آخر عملياته الوهمية عندما كشفه رجل أعمال أمريكي متخصص في التطوير العقاري يدعى جيفري سوفير الذي شك في سلوكه خاصة عندما لاحظ أنه يتناول وجبات محرمة تحتوي على لحم الخنزير وهو الأمر الذي يعرف سوفير جديا أنه محرم على المسلمين، وفقا لصيحفة ميامي هيرالد الأميركية.

ومع تزايد شكوك سوفير في طباع وسلوكيات الأمير السعودي الوهمي، انتهت سلسلة جرائمه وصفقاته الوهمية فتقدم بشكوى ضده ليتم القبض عليه، فوجهت له 26 تهمة ما بين النصب والسرقة.