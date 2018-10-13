رد ناري من الفنانة صابرين على منتقدي أزيائها وحجابها

القاهرة(صدى):

ردت الفنانة المصرية صابرين على منتقدي أزيائها وحجابها، قائلة: ” مش بس لبسي اللي بيسبب انتقادات وأزمات، ظهوري كله بيسبب أزمات، بس كل واحد يعمل اللي يريحه لما يجي ينام بالليل ” .

وأشارت إلى تحضيرها لألبوم غنائي جديد للأطفال، قائلة: ” حسيت إني عايزة أتشاقى شوية مع الأطفال لأني تعبت من الأدوار الجامدة فحابة أعمل حاجة لذيذة ” .

شاركت الفنانة صابرين في النسخة الثالثة من حفل توزيع جوائز مهرجان السينما العربية، مساء أمس، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتقديم جائزة أفضل ممثل دور أول لعام 2017، التي حصدها الفنان أحمد عز عن فيلم ” الخلية “.